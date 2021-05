HMM, 1분기 영업익 1조원 돌파 사상 최대…'어닝서프라이즈'

[아시아경제 이동우 기자] 국내 최대 국적선사 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 43,700 전일대비 750 등락률 -1.69% 거래량 20,548,921 전일가 44,450 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 HMM, 1분기 영업익 1조193억원…사상 최대 실적HMM, 8650억원 규모 파생상품거래 손실 발생제2의 HMM, 찾았습니다! close 이 창사 이래 최대 분기 실적을 기록했다.

HMM은 올해 1분기 영업이익이 1조193억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했다고 14일 공시했다. 지난해 1분기 20억원의 영업적자를 기록한 바 있다.

매출은 지난해 같은 기간보다 85% 증가한 2조4280억원으로 집계됐다. 당기순이익은 1541억원으로 작년 같은 기간보다 2197억원 개선됐다.

이는 HMM의 전신인 현대상선이 1976년 창립된 이래 최대 분기 실적으로 특히 영업이익은 지난해 전체 실적(9808억원)을 상회했다.

HMM은 운임 상승과 물동량 증가에 따른 컨테이너 적취량은 전년동기 대비 약 7% 증가됐으며 특히 아시아~미주 노선 운임 상승과 유럽 및 기타 지역 등 전노선의 운임이 오르면서 시황이 크게 개선됐다고 평가했다.

또 우량화주 확보, 운영효율 증대 및 비용절감 방안을 더욱 정교화해 글로벌 선사 수준의 경쟁력을 갖춰 나가도록 지속적으로 노력할 방침이라고 설명했다.

HMM은 "국민과 정부기관, 채권단의 적극적인 지원에 힘입어 이번 실적개선이 가능했으며 앞으로도 대한민국 대표 국적선사로서의 책임과 역할을 다할 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr