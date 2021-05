KB국민은행, 개인사업자 오픈뱅킹 서비스 시행

"기업뱅킹에서 계좌관리를 한번에!"

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 14일 개인사업자를 대상으로 오픈뱅킹 서비스를 시행한다고 밝혔다.

이번에 출시한 오픈뱅킹 서비스는 KB스타기업뱅킹, KB기업인터넷뱅킹에서 다른 금융사의 계좌조회, 출금, 이체 등 금융거래가 가능한 서비스이다. 다른 금융사의 개인 및 개인사업자 계좌를 함께 관리할 수 있어 기업 자금관리 시 편리하게 이용 가능하다. 또한 오픈뱅킹 이용 고객은 모든 이체 거래 수수료를 면제 받을 수 있다.

현재까지 개인사업자는 각 금융사에 흩어져 있는 자금을 모으기 위해 개별사의 인터넷 뱅킹에 매번 접속해야 했었다. 하지만 앞으로는 오픈뱅킹을 통해 KB스타기업뱅킹, KB기업인터넷뱅킹에서 한번에 다른 금융계좌 정보를 조회하고 잔액모으기 기능을 이용해 자금 집금이 가능해진다.

또한 잔액모으기 예약 거래를 통해 매월ㆍ매주ㆍ매일 중 고객이 지정한 주기별로 자동 집금할 수 있어 기업 자금관리에 편의성을 제공할 수 있다.

KB국민은행 관계자는 “이번 개인사업자 오픈뱅킹 서비스 시행은 오픈API를 활용한 전 금융기관 통합자금관리 서비스를 실현하고, 선도적인 기업 디지털 플랫폼 기반을 본격화할 수 있는 계기가 될 것이다”며, “지속적으로 혁신적인 기업 디지털 금융서비스를 선보이도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 KB국민은행은 오는 7월 13일까지 개인사업자 오픈뱅킹 서비스 출시를 기념해 이벤트를 실시하며, 이용 고객 대상으로 추첨을 통해 신세계상품권, GS SHOP상품권 등 경품을 제공할 예정이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr