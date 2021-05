레스케이프 호텔, 감성 캠핑 패키지 선봬…스타벅스 프리퀀시 아이템 제공

[아시아경제 임춘한 기자] 부티크 호텔 레스케이프가 오는 15일부터 8월 31일까지 도심 속에서 즐기는 감성 캠핑을 콘셉트로 ‘서머 에디션: 데이 브레이크&칠 나이트’를 선보인다고 14일 밝혔다.

이 패키지는 코로나19가 불러온 뉴노멀 여행 트렌드인 캠핑을 콘셉트로 쿨러 박스, 랜턴 등 서머 캠핑 아이템과 여름에 빠질 수 없는 치맥세트, 캠핑 감성 팝업존으로 구성된 것이 특징이다. 특히 이번 서머 에디션은 스타벅스커피코리아와의 협업을 통해 서머 캠핑 아이템으로 ‘2021 스타벅스 서머 프리퀀시 아이템’을 투숙객에게 제공한다.

패키지는 데이 브레이크와 칠 나이트 두 옵션으로 구성했다. 데이 브레이크 선택 시 스타벅스의 서머 프리퀀시 아이템 중 낮 캠핑의 필수 아이템인 쿨러 박스 '서머 데이 쿨러'를 선착순 랜덤 제공하며, 칠 나이트 선택 시에는 여름밤의 낭만을 살려줄 블루투스 스피커 겸 랜턴인 '서머 나이트 싱잉 랜턴'을 선착순 랜덤 제공한다.

객실 타입에 따라 여름밤 시원하게 즐길 수 있는 치맥 TO-GO 등 미식 혜택을 함께 즐길 수 있다. 그랜드 디럭스 객실에는 조선호텔앤리조트 수제 맥주인 제이 라거(2병)와 모던 차이니스 레스토랑 팔레드 신 인기메뉴인 사천식 라즈지로 구성된 치맥 TO-GO가 제공되며, 아틀리에 스위트에는 치맥 TO-GO를 포함해 라망 시크레의 조식 2인과 발렛 파킹(1회) 서비스가 추가로 제공된다. 코너 스위트 투숙 시에는 호텔 최상층 바 마크 다모르에서 느긋하게 즐길 수 있는 세이보리 라운지 2인 혜택이 포함되어 보다 다양한 경험의 호캉스를 즐길 수 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr