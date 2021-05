센텔리안24, ‘엑스퍼트 마데카 쏙 앰플’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 동국제약의 기능성 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24는 오는 17일 GS홈쇼핑 방송을 통해 프리미엄 주름케어 앰플인 ‘엑스퍼트 마데카 쏙 앰플’을 출시한다.

‘엑스퍼트 마데카’는 센텔리안24의 피부과학 전문성을 바탕으로 기미, 주름 등 주요 피부고민 해결을 위한 맞춤형 솔루션을 제공하는 센텔리안24의 고기능성 라인이다.

이번에 출시한 ‘엑스퍼트 마데카 쏙 앰플’은 3년 이상 오래되고 굵게 패인 주름 개선은 물론 이마부터 목까지 얼굴 전체 빈틈없는 주름 집중 관리가 가능한 앰플이다. 주름이 쉽게 생기는 눈가, 팔자, 이마 부위에 사용 후 5초 만에 주름 개선에 도움을 주는 점이 임상시험을 통해 확인됐다.

센텔리안24 관계자는 “’엑스퍼트 마데카 쏙 앰플’은 미세 주름부터 깊고 패인 주름까지 확실하게 케어해주는 제품”이라며 “앞으로도 센텔리안24는 ‘엑스퍼트 마데카’ 라인을 통해 소비자들의 피부 고민 해결을 위한 강력한 솔루션을 담은 제품을 선보일 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr