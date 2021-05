현대차, 오는 24일 美서 아이오닉 5 가상 쇼케이스

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차가 첫 전용 전기차 아이오닉 5를 미국 시장에 선보인다.

현대차 미국법인(HMA)은 오는 24일(현지시각) 가상 쇼케이스를 통해 북미 시장에 아이오닉 5를 소개한다고 13일 밝혔다.

아이오닉 5는 현대차의 전용 전기차 플랫폼 E-GMP가 적용된 첫 전기차로, 한국·유럽시장에 이어 올 가을께 북미 시장에서도 본격 판매될 예정이다.

HMA는 "아이오닉 5의 진보적 디자인은 전용 전기차 플랫폼이 제공하는 새로운 자유를 탐구할 것"이라면서 "혁신적인 V2L(Vehicle to Load) 기능을 통해 캠핑장비와 같은 전자기기를 차량에서 자유롭게 사용하거나 충전할 수 있다"고 전했다.

