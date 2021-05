[아시아경제 공병선 기자] 이루온 이루온 065440 | 코스닥 증권정보 현재가 2,205 전일대비 105 등락률 -4.55% 거래량 13,781,444 전일가 2,310 2021.05.12 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-11일코로나 여파 주식시장 돌파구! 최우선주는?…[e공시 눈에 띄네]코스닥-30일 close 은 코스닥시장본부의 최근 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구에 대해 중요한 정보가 없다고 12일 공시했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr