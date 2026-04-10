종목 잘 골랐다면 투자금도 넉넉하게...연 5%대 금리로 최대 4배까지

요즘 주식 시장에서 체감하는 가장 큰 어려움은 '기회를 알아도 충분히 못 담는 상황'이다. 변동성은 커졌지만, 투자 규모가 제한되면 결과 역시 제한될 수밖에 없다. 이 때문에 개인투자자들 사이에서는 투자 여력을 넓히는 방법으로 스탁론이 다시 거론되고 있다.

하이스탁론은 22년 연속 업계 1위의 운영 경험을 바탕으로, 자기자본 이상의 투자 규모를 가능하게 하는 구조를 제공하고 있다. 시장이 빠르게 움직일수록 자금 운용의 탄력성이 중요해지는 만큼, 보다 적극적인 대응을 고민하는 투자자들에게 현실적인 대안으로 부각되는 이유다.

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한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ ETF 거래 가능

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

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DL이앤씨 DL이앤씨 close 증권정보 375500 KOSPI 현재가 96,200 전일대비 1,900 등락률 +2.01% 거래량 1,951,676 전일가 94,300 2026.04.10 14:03 기준 관련기사 변동성 속에서도 기회는 있다? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 [특징주]DL이앤씨, SMR 확장 가능성에 15% 상승 [특징주]종전 기대감에 건설주 급등...대우건설 17%↑ 전 종목 시세 보기 , 이루온 이루온 close 증권정보 065440 KOSDAQ 현재가 4,325 전일대비 150 등락률 -3.35% 거래량 11,415,801 전일가 4,475 2026.04.10 14:03 기준 관련기사 [특징주]'SKT 해킹사태' 유심공급사 유비벨록스 등 강세 유엔젤, 자사주로 ‘경영권 방어’ 노리나 [마켓ING]이슈 따른 순환매 장세...실적에 주목 전 종목 시세 보기 , 한국첨단소재 한국첨단소재 close 증권정보 062970 KOSDAQ 현재가 4,100 전일대비 60 등락률 -1.44% 거래량 27,898,543 전일가 4,160 2026.04.10 14:03 기준 관련기사 한국첨단소재, 블록체인 양자보안 플랫폼 '퀀텀세이프' 출시 한국첨단소재, ETRI서 초고속 반도체 연결 기술 도입…광통신 사업 확장 속도 [특징주]우리로, 젠슨황 '광반도체 언급'에 급등세 지속 전 종목 시세 보기 , 대한광통신 대한광통신 close 증권정보 010170 KOSDAQ 현재가 17,900 전일대비 3,720 등락률 +26.23% 거래량 80,578,219 전일가 14,180 2026.04.10 14:03 기준 관련기사 추가 투자감, 신용미수대환 모두 연 5%대 금리로? 당일 OK 수익 제대로 올리려면 투자금부터 넉넉하게...연 5%대 금리로 최대 4배까지 변동성 속 기회 살리는 고수들...스탁론 투자자들 바구니에 담긴 종목은 전 종목 시세 보기 , 캡스톤파트너스 캡스톤파트너스 close 증권정보 452300 KOSDAQ 현재가 5,010 전일대비 660 등락률 +15.17% 거래량 26,331,760 전일가 4,350 2026.04.10 14:03 기준 관련기사 높아진 변동성에서 찾는 저점매수 기회...4배 투자금을 연 5%대 금리로 [상장 VC 대해부]④ 유니콘 '탑승자' 아닌 '동반자', 캡스톤파트너스 [실전 재테크]”신정부 정책 수혜” 벤처캐피털 주식 투자해볼까 전 종목 시세 보기

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