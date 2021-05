文 대통령, 천대엽 대법관 임명장 수여…"대법원 판결, 미래 영향 지대"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 12일 오전 11시 청와대 본관 접견실에서 천대엽 신임 대법관에게 임명장을 수여했다.

문 대통령은 임명장 수여 후 환담에서 "대법원 판결이 우리 사회와 미래 세대에까지 미치는 영향이 지대한 만큼 대법관으로 부담이 클 것"이라며 "사법부 독립, 기본권 보장, 사회적 약자 보호에 대한 확고한 신념을 가진 만큼 훌륭하게 대법관 역할을 수행할 것"이라고 격려했다.

또 "청문회 과정에서도 드러났듯이 평생을 모범적으로 살아온 법조인"이라며 "뛰어난 능력을 갖추고 있을 뿐 아니라 법원 내부의 신망도 높다"고 평가했다. 이에 천 대법관은 "대법관의 무게가 마치 돌덩이를 매단 것처럼 무겁게 느껴진다"고 답했다.

환담에서 문 대통령은 가장 인상에 남는 사건을 물었고, 천 대법관은 1심 유죄 형사사건을 맡아 사건이 발생한 새벽 1시 현장 검증을 통해 무죄를 이끌어냈던 사례를 설명했다. 대통령은 실제 행하기 쉽지 않은 현장 검증을 통해 한 사람의 인생을 바꿔 놨다며 현장 검증의 중요성을 강조했다.

