[포토] 삐걱삐걱 여야 원내대표 첫 회동

[아시아경제 윤동주 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표와 김기현 국민의힘 원내대표가 11일 김부겸 국무총리 후보자 인준안 처리를 논의하는 겸 첫 상견례 회동 갖고 있다. 국민의힘은 청문회 시작 전부터 부적격 후보자로 판정을 내린 임혜숙·박준영·노형욱 장관 후보자와 김부겸 국무총리 후보자 인준 문제를 연동해 공세를 펼치고 있고, 민주당은 장관 후보자와 총리 후보자 인준 문제를 별건으로 처리할 것으로 요구하고 있다.

