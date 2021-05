속보[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,050 전일대비 600 등락률 +2.04% 거래량 1,443,706 전일가 29,450 2021.05.11 12:25 장중(20분지연) 관련기사 KT파워텔 노조, “무전서비스 품질 저하하는 매각 반대”… 구현모 KT대표 면담 요구KT, IPTV·태블릿PC 오가는 '올레 tv 탭' 출시5G 효과에 1분기 호실적 예약한 이통3사… 투자 압력은 여전 close 는 올해 1분기 영업이익이 4442억원으로 지난해 같은 기간보다 15.4% 증가했다고 11일 공시를 통해 밝혔다. 같은 기간 매출액은 6조294억원으로 3.4% 올랐고, 순이익도 3265억원으로 43.7% 증가했다.

