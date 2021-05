포티투마루, 신용보증기금 2021 온라인 채용박람회 참가

인공지능 엔진 플랫폼 개발자 및 기획자, 챗봇 등 전 부문 모집

[아시아경제 김철현 기자] 인공지능 스타트업 포티투마루(대표 김동환)는 '2021 우수 중소기업 A to Z 온라인 채용박람회'에 참가한다고 11일 밝혔다.

신용보증기금과 한국장학재단이 우수 중소기업들의 인재 채용을 돕기 위해 개최하는 이번 채용박람회는 지난 10일부터 내달 11일까지 잡코리아 전용관서 약 한 달간 진행된다. 포티투마루는 방대한 비정형 데이터에 대한 시맨틱 DX(Digital Transformation)를 바탕으로 한 자연어 처리와 텍스트 분석에 특화된 인공지능 스타트업이다.

포티투마루는 이번 박람회를 통해 인공지능 엔진 플랫폼 개발자 및 기획자 등 전 부문을 모집한다. 또 인공지능 기업 간 거래(B2B) 서비스형 소프트웨어(SaaS) 비즈니스 확장을 위한 사업개발 직군과 미디어 및 챗봇 등의 직군도 채용할 예정이다. 이밖에 인공지능 연구 분야에서 커리어를 지속하고 싶은 병역특례 전문 연구요원 및 산업기능요원도 적극 충원할 계획이다. 김동환 포티투마루 대표는 "포티투마루의 도전과 비전에 함께 할 많은 이들의 지원을 기대한다"고 말했다.

