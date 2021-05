[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 에스피지 에스피지 058610 | 코스닥 증권정보 현재가 11,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,850 2021.05.11 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[특징주]에스피지, 日 정밀감속기 독주 깬다…삼성 반도체장비 이어 美 최대업체도 뚫었다 close =1분기 매출액 898억원, 영업이익 48억원을 기록해 전년동기대비 각각 25%, 60% 성장했다고 공시.

◆ 케이아이엔엑스 케이아이엔엑스 093320 | 코스닥 증권정보 현재가 70,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 69,700 2021.05.11 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 [실전재테크]최고 50%대 수익…'배당주펀드' 투자해볼까[e 공시 눈에 띄네]코스닥-6일[특징주] 코로나19 재확산에 디지털 뉴딜까지… 인프라웨어 등 클라우드 관련주↑ close =1분기 영업이익 45억원을 기록해 전년동기대비 1% 줄었다고 공시, 매출액은 5% 성장한 184억원 기록.

◆ 비보존 헬스케어 비보존 헬스케어 082800 | 코스닥 증권정보 현재가 1,525 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,500 2021.05.11 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-22일 국내 첫 백신 도입!! 2월 급등랠리, 렘데시비르도 했던 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 비보존 헬스케어, 주가 2240원.. 전일대비 0.45% close =100억원 규모로 운영자금을 조달하기 위해 제 19회차 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시.

◆ 팍스넷 팍스넷 038160 | 코스닥 증권정보 현재가 862 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 862 2021.05.11 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일[e공시 눈에 띄네]코스닥-28일 close =서울동부지방법원에 김용석, 김유진씨로부터 신주발행 무효를 구하는 민사소송이 제기됐다고 공시.

◆ KH바텍 KH바텍 060720 | 코스닥 증권정보 현재가 20,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,150 2021.05.11 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감모두가 놀란, 업계1위 '주식카톡방'의 무료 선언! BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입 close =종속회사 KHVATEC 하노이에 운영자금 지원 목적으로 168억2100만원 규모의 금전대여를 결정했다고 공시.

◆ SV인베스트먼트 SV인베스트먼트 289080 | 코스닥 증권정보 현재가 4,485 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,475 2021.05.11 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 SV인베스트먼트, 창투사 테마 상승세에 6.33% ↑SV인베스트먼트, 외국인 1000주 순매수… 주가 1.22%SV인베스트먼트, 외국인 9000주 순매수… 주가 -0.2% close =결산배당으로 1주당 50원의 현금배당을 결정했다고 공시. 시가 배당률은 1.08% 수준.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr