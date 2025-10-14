본문 바로가기
[특징주]비보존제약, 500억 규모 유상증자 소식에 10%대↓

권현지기자

입력2025.10.14 09:34

비보존 제약 이 500억원 규모 유상증자 소식에 14일 장 초반 급락세를 보인다.


이날 오전 9시 29분 기준 코스닥시장에서 비보존 제약 주식은 전 거래일 대비 15.90% 내린 5450원에 거래되고 있다. 주가는 5060원으로 출발해 장중 한때 5020원까지 빠지기도 했다.

비보존 제약은 전날 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 1061만5000주다. 예상 발행가액 4710원 기준 약 500억원 규모다. 최종 실권주는 대표 주관사인 NH투자증권이 잔액인수한다.


회사 측은 유상증자로 확보된 자금을 제약사업 경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 위한 재원으로 활용할 계획이라고 밝혔다. 비보존 제약 관계자는 "어나프라주 품목허가를 위한 대규모 연구개발비 집행 및 출시 준비로 재무 여력이 약화됐다"며 "이번 자금 확보를 통해 신약 상용화와 재무건전성 개선을 동시에 추진할 계획"이라고 밝혔다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

