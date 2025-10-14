[특징주]비보존제약, 500억 규모 유상증자 소식에 10%대↓

비보존 제약 비보존 제약 082800 | 코스닥 증권정보 현재가 5,400 전일대비 1,080 등락률 -16.67% 거래량 1,750,585 전일가 6,480 2025.10.14 10:10 기준 관련기사 비보존, 美 NIDA로부터 'VVZ-2471' 오피오이드 중독 치료제 개발 과제 선정[클릭 e종목]"비보존제약, 통증 치료 패러다임 전환 기대"비보존제약, 기업설명회 성료 "어나프라주 중심 글로벌 성장 가속" 전 종목 시세 보기 close 이 500억원 규모 유상증자 소식에 14일 장 초반 급락세를 보인다.

이날 오전 9시 29분 기준 코스닥시장에서 비보존 제약 주식은 전 거래일 대비 15.90% 내린 5450원에 거래되고 있다. 주가는 5060원으로 출발해 장중 한때 5020원까지 빠지기도 했다.

비보존 제약은 전날 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 1061만5000주다. 예상 발행가액 4710원 기준 약 500억원 규모다. 최종 실권주는 대표 주관사인 NH투자증권이 잔액인수한다.

회사 측은 유상증자로 확보된 자금을 제약사업 경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 위한 재원으로 활용할 계획이라고 밝혔다. 비보존 제약 관계자는 "어나프라주 품목허가를 위한 대규모 연구개발비 집행 및 출시 준비로 재무 여력이 약화됐다"며 "이번 자금 확보를 통해 신약 상용화와 재무건전성 개선을 동시에 추진할 계획"이라고 밝혔다.





