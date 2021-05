서병수, 김부겸 경과보고서 채택 불가…"채택할 필요가 있는지 의문"

文대통령 4주년 기자회견 발언 문제 삼아

"재송부 등 정부·여당 대응 보겠다"

[아시아경제 나주석 기자] 서병수 국민의힘 의원은 10일 "김부겸 국무총리 후보자 인사청문 경과보고서 채택은 없을 것"이라고 밝혔다.

김 후보자 인사청문위원회 위원장을 맡은 서 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 통해 "오늘 김 후보자 인사청문 경과보고서는 채택하지 않는다"면서 "회의는 없다"고 선언했다.

서 의원은 "이 자리에서 김 후보자가 적합한지 아닌지를 따질 생각은 없다"면서 "김 후보자 자질 이전에 먼저 분명히 해야 할 것은 인사청문 경과보고서를 채택할 필요가 있느냐는 문제에 대한 것"이라고 말했다.

그는 "문 대통령은 취임 4주년 특별간담회에서 야당이 반대한다고 해서 청와대 인사 검증이 실패한 것은 아니라고 단언했다"면서 "(이 발언은) 문 대통령이 청문회에서 많이 시달렸던 분들이 일을 더 잘한다는 평소의 인사청문회 인식을 뒷받침하는 말"이라고 언급했다. 이어 "이 말은 인사청문회 결과 없이 후보자 임명을 하겠다는 것으로 이런 형식적인 인사청문 경과보고서 채택은 하지 않겠다는 뜻"이라고 밝혔다.

서 의원은 이어 기자들과 만난 자리에서도 "야당이 얘기하는 것은 국민 의사를 반영해서 얘기하는 것"이라며 "이런 것에 대한 중요성을 인식하지 않고 임명하겠다는 의도로 보인다"고 덧붙였다.

향후 대응과 관련해 서 의원은 "정부에서 인사청문회 경과보고서를 다시 재요청하지 않겠냐"며 "이 과정에서 청와대와 여당이 이 인사청문회를 어떻게 생각하는지 다시 한번 우리가 봐야 하지 않겠냐"고 말했다.

