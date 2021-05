[아시아경제 유인호 기자] 이스라엘의 가비 아슈케나지 외무장관과 아미르 페레츠 경제부 장관이 오는 10∼13일 한국을 방문한다고 외교부가 9일 밝혔다.

이번 방한을 계기로 한·이스라엘 외교장관회담, 산업통상자원부장관·통상교섭본부장 면담, 자유무역협정(FTA) 서명식 등이 개최될 예정이다.

외교부는 이번 방한은 내년 수교 60주년을 앞두고 양국간 고위급 소통을 강화하고 우호 협력 관계를 심화하는 계기가 될 것으로 기대했다.

정의용 외교부 장관과 아슈케나지 장관은 지난 3월 전화 통화를 하고 백신접종 경험 공유와 백신 기술개발 등 코로나19 대응을 위한 협력 방안 등을 논의한 바 있다.

