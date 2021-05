[아시아경제 이정윤 기자] 렌터카에 또래 청소년을 태운 채 돌아다니며 현금을 빼앗은 10대들이 경찰에 검거됐다.

8일 경찰에 따르면 서울 강동경찰서는 전날 강북구 수유동에서 또래 2명을 폭행하고 렌터카에 태운 뒤 현금입출금기(ATM) 등을 찾아다니며 돈을 뜯어낸 10대 청소년 4명을 특수강도 혐의로 붙잡아 조사 중이다.

이들은 타인 명의의 렌터카로 범행을 저지르고 달아나다가 강동구에서 이날 오전 1시께 붙잡혔다. 이들은 운전 중 가드레일을 들이받는 사고를 내기도 했다. 붙잡힐 당시 현금 300여만원을 갖고 있었던 것으로 알려졌다.

경찰은 가해 청소년들을 상대로 여죄를 조사할 예정이다.

