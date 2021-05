국민의힘 "김부겸, 라임의혹 해소 없인 총리 자격 없다"

[아시아경제 금보령 기자] 김부겸 국무총리 후보자에 대한 국회 인사청문회가 7일 마무리 된 가운데 국민의힘은 가족 특혜 의혹부터 투명하게 해달라고 연일 요구했다.

김예령 국민의힘 대변인은 8일 논평을 통해 "가족 특혜 투자 의혹에 대한 해소 없이는 국무총리로서의 자격도 없다는 것을 재차 강조한다"고 밝혔다.

김 후보자에 대한 인사청문회는 지난 6~7일 이틀 동안 국회에서 진행됐다. 최대 쟁점은 차녀 일가의 라임펀드 특혜 의혹이었다. 김 후보자의 둘째 딸과 사위가 라임자산운용의 비공개 펀드 '테티스 11'호에 가입하면서 특혜를 받았다는 의혹이 제기된 것이다. 김 후보자는 "경제 활동 주체가 사위인 셈인데 후보자 딸 가족이라고 얘기하는 게 일종의 프레임"이라고 반박하기도 했다.

김 대변인은 "연이틀 간 김 후보자에 대한 인사청문회가 열렸지만, 김 후보자 가족의 특혜 투자 의혹에 대한 국민적 의구심은 떨쳐낼 수 없었다"며 "투자자들에게 1조원이 넘는 피해를 준 라임 사태의 주범인 이종필 전 부사장이 만든 사모펀드 테티스 11호에는 이 전 부사장을 포함한 단 6명만이 투자를 했는데, 투자자 중 무려 4명이 김 후보자의 딸·사위·손자·손녀"라고 지적했다.

이어 김 대변인은 "해당 펀드가 김 후보자의 딸에게 유리한 조건이 아니었다면 어린 자녀들까지 동원해 12억원에 달하는 거액을 투자할 수 있었을지 상식적으로 봐도 의문을 가질 수밖에 없다"며 "오죽하면 인사청문회에서 다른 펀드와 달리 환매 수수료가 0%고 환매제한도 사실상 없는 '로비용 펀드'라는 말까지 나왔겠나"라고 비판했다.

또 김 대변인은 "만약 김 후보자가 딸의 라임펀드 가입 여부를 인지했거나 어떤 방식으로든 개입이 되어있다는 것으로 드러난다면, 공직자로서의 자격이 없음은 물론 거짓으로 점철된 김 후보자의 부도덕성을 만인 앞에 드러낸 것임을 잊어서는 안 된다"고 강조했다.

한편 인사청문특별위원회는 오는 10일 전체회의를 열고 김 후보자에 대한 인사청문 경과보고서 채택 여부를 논의할 예정이다.

