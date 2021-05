경상남도교육청고성도서관-고성중학교 업무 협약

도서관 길 위의 인문학 자유학기제 ‘꿈을 펼치는 글쓰기’ 운영

[아시아 경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도교육청 고성도서관 허윤금 관장이 7일 고성중학교와 업무협약을 체결하고, 2021년 도서관 길 위의 인문학 자유학기제 프로그램을 운영한다.

고성도서관은 올해 문화체육부에서 주최하는 도서관 길 위의 인문학 공모사업에 심화 과정-함께 쓰기와 자유학기제 2개 분야가 선정돼 지역주민을 대상으로 인문프로그램을 운영한다.

고성중학교에서는 자유학기제 ‘꿈을 펼치는 글쓰기’라는 주제로 매수 수요일 독서동아리 회원을 대상으로 고성중학교 솔터도서관에서 12일부터 7월 14일까지 8회 차로 운영된다.

이번 프로그램은 풍부한 경험을 가진 강샤론 강사와 함께 참여해, 청소년들이 진로를 탐색하는데 필요한 논리적 글쓰기 방법과 주도적인 자기표현을 통해 자신만의 색깔을 입힌 포트폴리오를 만들 수 있도록 이끌어 갈 계획이다.

도서관 관계자는 “이번 협약으로 도서관과 학교가 협력적 관계를 유지하고, 도서관이 학생들에게 다양한 체험과 경험의 장으로 활용됨으로써 자신의 이야기를 글쓰기의 소재로 연결해 진로를 찾아가는 뜻깊은 여정이 되기를 바란다”라고 밝혔다.

