[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 군위군은 우보면(면장 차옥선) 사무소 직원들이 지난 4일 이화리(우보면과 의흥면 경계지점)에 아름다운 볼거리를 제공하기 위한 꽃동산을 조성했다고 6일 밝혔다.

꽃동산에는 장미, 연산홍, 꽃 잔디 등 약 1000여 본을 심었다. 앞으로 이화3리 자전거도로를 따라서 벚나무 등을 심는 한편 쉼터를 조성함으로써 삼국유사 테마파크를 더욱 풍성하게 확장시켜 나갈 계획이란 게 우보면 관계자의 설명이다.

차옥선 우보면장은 "삼국유사 테마파크 길목에 꽃동산, 벗꽃길을 조성함으로써 활기차고 추억에 남는 우보면으로 꾸며나가겠다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr