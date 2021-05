野, 임-박-노 지명철회 요구…"보고서 채택 협조 않겠다"

국민의힘, 의총 열어 인사청문 대응 논의

과기부, 해수부, 국토부 후보자 불가

산업부, 고용부 후보자 보고서 협조

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 국민의힘이 문재인 대통령에게 임혜숙 과학기술정보통신부·박준영 해양수산부·노형욱 국토교통부 장관 후보자 3인에 대한 지명 철회를 요구했다.

국민의힘은 이날 국회에서 긴급 의원총회를 열고 5개 부처 장관 후보자 인사청문회와 관련된 대응 방안을 논의한 뒤 이 같이 결정했다. 의총을 마친 뒤 강민국 국민의힘 원내대변인은 "임 후보자, 박 후보자, 노 후보자는 부적격하다. 대통령의 지명 철회 또는 본인의 자진 사퇴를 요구한다"고 밝혔다. 그러면서 "야당은 청문보고서 채택에 절대 응할 수 없다"고 덧붙였다.

국민의힘은 이날 오후 예정된 환경노동위원회 전체회의에서 안경덕 고용노동부 장관 후보자 경고보고서 채택에는 협조하기로 했다. 문승욱 산업통상자원부 장관 후보자도 4일 인사청문회 당일 청문경과보고서 채택이 완료됐다.

한편 국민의힘은 6일 오전 시작돼 7일까지 이어지는 김부겸 국무총리 후보자 인사청문회와 관련해 "철저히 검증하겠다"고 밝혔다. 국민의힘은 후보자 가족의 라임 특혜 투자 의혹 등을 제기하고 있다.

