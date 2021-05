6일 서울 중구 롯데백화점 본점에 임시 휴점 안내문이 붙어있다. 롯데백화점은 최근 소공동 본점 식품관에서 코로나19 확진자가 잇따라 발생함에 따라 본점을 이날 하루 임시 휴점한다고 밝혔다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.