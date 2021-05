[아시아경제 구은모 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 1,000 등락률 +0.87% 거래량 2,210,799 전일가 114,500 2021.05.04 15:30 장마감 관련기사 코스피 혼조세.. 개인 순매도 지속외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감코스피 오후 들어 상승폭 축소…기관 순매도 전환 close 는 본사 직원 2506명에게 인당 200주(약 2200만원 상당) 수준의 주식매수선택권(스톡옵션)을 부여하기로 결정했다고 4일 공시를 통해 밝혔다. 이번 결정으로 부여되는 스톡옵션은 총 47만2900주로 행사가 11만4040원 기준으로 총 539억원 규모다. 1년 이상 재직한 2223명은 200주를, 그 미만인 283명은 100주씩 받는다. 행사 기간은 2023년 5월4일부터 2028년 5월4일까지다. 앞으로 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 나머지를 행사할 수 있다.

카카오 측은 “올해를 시작으로 2023년까지 매년 200주씩 총 최대 600주를 부여할 예정”이라며 “직원들의 동기부여 및 회사의 지속적 성장에 발맞춰 나가자는 의미”라고 설명했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr