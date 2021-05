[포토] '하루만 버티자'

[아시아경제 윤동주 기자] 노형욱 국토교통부 장관 후보자를 비롯한 5개 부처 장관 후보자에 대한 인사청문회가 4일 국회에서 일제히 열렸다.

노형욱 국토부 ·박준영 해양수산부 ·임혜숙 과학기술정보통신부·안경덕 고용노동부·문승욱 산업통상자원부 장관 후보자가 검증 대상이다.

박준영 후보자는 부인의 도자기 대량 반입 의혹, 위장전입·외유성 출장 등 의혹에 휩싸인 임혜숙 후보자, 관사 재테크 논란과 위장전입 의혹이 제기된 노형욱 후보자, 안경덕·문승욱 후보자는 최저임금, 청년 일자리, 탈원전 정책 등이 쟁점이다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr