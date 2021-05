손해보험협회, 서울성모병원과 저소득층 의료비 지원

[아시아경제 오현길 기자] 손해보험협회는 4일 가톨릭대학교 서울성모병원과 코로나19로 어려움을 겪고 있는 저소득층을 대상으로 의료비를 지원하기 위한 업무 협약을 체결했다.

손해보험업계 사회공헌사업의 일환으로, 새희망힐링펀드 기금을 재원으로 활용, 코로나19로 경제적 어려움을 겪는 저소득층 환자 등을 대상으로 1인당 최대 500만원, 총 1억원 규모의 의료비를 지원할 예정이다.

지원대상은 서울성모병원에서 치료 중인 환자의 신청을 받아 병원내 자선환자심의위원회의 심의를 통해 선정하게 된다.

정지원 손해보험협회 회장은 "코로나19 장기화로 인하여 소득 양극화가 심화되고 있는 가운데, 이번 지원사업으로 경제적 고통을 받는 저소득층 환자분들이 삶의 활력을 되찾길 바란다"며 "이런 활력들이 모여 전 국민이 코로나19 위기를 함께 극복하는 원동력으로 거듭나길 바라고, 손해보험업계도 기업의 사회적 책임을 다하는데 적극 앞장서겠다"고 말했다.

