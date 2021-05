에넥스, 배우 오윤아와 광고모델 계약 연장

[아시아경제 김종화 기자]㈜에넥스가 배우 오윤아와 광고모델 계약 연장을 했다고 3일 밝혔다. 계약이 연장됨에 따라 오윤아는 에넥스와 함께 TV광고, 유튜브, SNS 등 다양한 매체에서 홍보활동을 이어나갈 예정이다.

앞서 에넥스는 지난 11월 배우 오윤아와 함께 '대한민국 주방의 가치, 오리표에서 에넥스가 이어갑니다'의 광고캠페인을 진행한 바 있다. 해당 광고는 가족들의 행복한 순간들과 함께해온 에넥스 50년 주방가구의 가치를 감성적으로 표현했다. 특히 오윤아의 고급스럽고 우아한 자태는 에넥스 주방가구를 한층 부각시켜준다는 평을 받았다.

에넥스 관계자는 "긍정적이고 신뢰감을 주는 오윤아씨의 이미지가 브랜드 인지도 향상에 많은 도움이 됐다"면서 "하반기에도 모델 오윤아씨와 함께 TV광고, 이벤트 등 다양한 마케팅 활동을 전개할 예정이니 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.

한편 에넥스는 창립 50주년을 맞이해 오는 6월 30일까지 '고객 감사 특별 이벤트'를 진행한다. 구매 금액대별 풍성한 사은품을 만나볼 수 있으며 50주년 특별 에디션 구매 시에는 무료 업그레이드 또는 증정 혜택을 받아볼 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr