제주소방서, 화재 없는 안전마을로 ‘남성마을’ 지정

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주소방서는 지난달 30일 화재없는 안전마을로 ‘남성마을’(삼도2동)이 선정돼 지정행사를 개최하고, 향후 민관 안전관리 협력체계를 구축하게 된다고 2일 밝혔다.

‘화재없는 안전마을’은 농어촌 및 도서지역 또는 소방관서로부터 원거리에 위치하거나 화재발생에 취약한 마을을 선정해 균형 있는 소방서비스를 제공하기 위해 추진됐다.

화재없는 안전마을로 지정된 남성마을은 앞으로 ‘119민생안전 실천의 날’과 연계해 마을 전 가구에 주택용 소방시설이 보급·설치될 예정이다.

또한 화재예방을 위한 주택안전점검과 어르신 기초건강 확인 등이 실시된다.

김영호 제주소방서장은 “화재없는 안전마을 지정을 통해 민관 안전관리 협력체계를 구축하고 화재취약 사각지대를 해소하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 제주소방서에서는 2011년부터 화재없는 안전마을을 지정·운영하고 있으며, 현재까지 20개 마을, 4463 가구에 대해 소방안전서비스를 제공하고 있다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr