김여정 "대북전단, 용납 못할 도발행위…상응한 행동 검토할 것"

[아시아경제 이지은 기자] 김여정 노동당 부부장이 대북전단 살포는 "용납 못할 도발행위"라며 "그에 상응한 행동을 검토할 것"이라고 밝혔다. 남측 당국에는 "통제를 바로하지 않았다"며 책임을 돌렸다.

김 부부장은 2일 담화를 통해 "얼마전 남조선에서 탈북자들이 반 공화국 삐라를 살포하는 용납 못할 도발행위를 감행했다"며 이같이 밝혔다.

김 부부장은 "우리는 이들의 망동을 묵인한 남측 당국의 그릇된 처사가 남북관계에 미칠 후과(결과)에 대해 엄중히 경고한 바 있다"며 "그럼에도 불구하고 이번에 남측 당국은 탈북자들의 무분별한 망동을 또다시 방치해두고 저지시키지 않았다"고 지적했다.

김 부부장은 탈북자에게 '쓰레기' '기여다니며(기어다니며)' 등의 원색적 표현을 쓰며 "매우 불결한 행위에 불쾌감을 감출 수 없다"고 강조했다.

대북전단 살포에 대한 도발 및 대응도 예고했다. 김 부부장은 "우리는 남쪽에서 벌어지는 준동을 우리 국가에 대한 심각한 도발로 간주하면서 그에 상응한 행동을 검토해볼 것"이라며 "우리가 어떤 결심과 행동을 하든 그로 인한 후과에 대한 책임은 전적으로 통제를 바로하지 않은 남측 당국이 지게 될 것이다. 우리도 이제는 이대로 두고 볼 수만은 없다"고 말했다.

