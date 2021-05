"새벽에 어디 있는거야" … 아내와 다툰 40대 고층 아파트 집에 방화

대구 수성구 아파트서 40대 방화혐의로 체포

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 새벽에 아내와 다툰 뒤 집 안에 불을 지른 남성이 경찰에 붙잡혔다.

대구 수성경찰서는 1일 현주건조물 방화 혐의로 40대 A씨를 체포했다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 새벽 2시7분께 대구 수성구 매호동 20층짜리 아파트 15층 자신의 집 안방에 불을 지른 혐의다.

이 불은 집안 내부를 태워 6000만원(소방서 추산) 상당 재산피해를 냈다. 인명피해는 없었으나, 불길이 위층으로 번지면 주민 70여 명이 긴급대피하는 소동이 벌어졌다.

불이 나자 소방당국은 차량 24대와 인력 90여 명을 동원해 40여분 만에 완전히 불을 껐다.

A씨는 경찰에서 "집안에 없는 아내와 전화로 다툰 뒤 홧김에 불을 질렀다"고 진술했다. 경찰과 소방당국은 정확한 방화 방법과 재산피해 등을 조사중이다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr