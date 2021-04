코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회

외국인 기관 순매도…개인 1조원 넘게 순매수

[아시아경제 이민지 기자]코스피와 코스닥지수가 외국인과 기관의 순매도세에 각각 1%, 2% 넘게 하락했다.

28일 코스피는 전 거래일 대비 1.06%(33.95포인트) 하락한 3181.47로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.06%(1.79포인트) 오른 3217.21로 출발했지만 빠르게 하락 전환해 3200선 아래로 미끄러졌다. 외국인과 기관 위주로 매도 매물이 출회됐다. 외국인은 6071억원, 기관은 4288억원어치 주식을 팔았고 개인은 홀로 1조604억원어치 주식을 샀다.

업종별로는 운수·창고(1.63%), 은행(1.39%), 섬유·의복(0.68%), 금융업(0.36%) 등이 선방했다. HMM(6.7%), 대한해운(2.5%) 등 해운주등이 상승하며 운수창고업의 상승을 이끌었다.

업종별로는 운수·창고(1.63%), 은행(1.39%), 섬유·의복(0.68%), 금융업(0.36%) 등이 선방했다. HMM(6.7%), 대한해운(2.5%) 등 해운주등이 상승하며 운수창고업의 상승을 이끌었다.

시가총액 상위종목 중에서 오름세를 보인 종목은 현대차로 전일대비 0.68% 상승했다. 이외에 삼성전자(-0.97%), LG화학(-0.11%), NAVER(-1.71%), 카카오(-1.65%), 삼성SDI(-2.63%) 등은 하락했다. SK하이닉스는 양호한 실적 발표에도 불구하고 3.7% 하락했다.

이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 2.23%(22.74포인트) 내린 998.27로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.01%(0.12포인트) 오른 1021.13으로 출발했지만 하락 폭을 키우며 12거래일 만에 1000선을 하회했다. 코스닥시장에서도 외국인과 기관이 각각 1507억원, 2092억원어치 주식을 순매도했다. 개인은 3925억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위종목은 내림세를 보였다. 셀트리온헬스케어와 셀트리온제약은 각각 3.1%, 2.7% 내렸고, 카카오게임즈(-1.25%), 에코프로비엠(-3.94%), 펄어비스(-4.04%), SK머티리얼즈(-5.35%) 등도 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 “4월 FOMC 결과에 주목하면서 최근 발표된 빅테크 기업의 실적에 대응하고 있는 모습”이라며 “원·달러 환율이 반등한 점도 외국인의 현선물 동반 매도를 강화시킨 것으로 보인다”고 설명했다.

이어 이 연구원은 “다음달 3일 공매도 재개에 따른 막연한 불안감도 투자심리 개선을 제한하는 변수로 작용하고 있는 가운데 투자자들은 펀더멘탈이 탄탄한 기업 위주로 관심을 키워야 할 것”이라고 설명했다.

