네이버클라우드, 특허청과 맞손 "지식재산서비스업, 디지털 전환"

[아시아경제 부애리 기자] 네이버클라우드가 특허청, 한국특허정보원과 '디지털 기반의 지식재산서비스 상용화 지원 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 28일 밝혔다.

네이버클라우드는 지식재산서비스업의 디지털 전환을 적극적으로 지원할 예정이다.

지식재산서비스업은 특허정보를 분석해 기업·연구소 등이 소수 전문가의 경험이나 직관이 아닌 데이터 기반으로 객관적 결정이 가능하도록 지원하는 일이다.

이번 MOU를 통해 인공지능(AI), 빅데이터 등의 디지털 기술 기반 서비스를 개발하는 기업을 발굴하고 지원을 활성화한다.

네이버클라우드는 기술컨설팅, 솔루션검증, 세미나·교육 등의 프로그램을 기업별 상황에 따라 맞춤형으로 제공한다. 또 우수 중소기업이 동남아 국가를 비롯한 글로벌 시장에서 판로를 개척하고 안착할 수 있도록 거래 플랫폼, 기업 홍보를 지원한다.

특허청은 정부 지원사업 발굴을 통해 디지털 기반의 시장이 활성화될 수 있도록 법과 제도를 개선하고 서비스 기업 육성을 위한 지원 정책 수립에 나선다. 이밖에 국내외 유관기관을 활용한 기업의 네트워킹 활동도 지원할 예정이다.

특허정보원은 클라우드 서비스를 이용하는 스타트업을 대상으로 지식재산 기본교육·컨설팅을 제공한다. 이 외에도 지식재산서비스 기업의 비즈니스모델 개발과 사업화 전략을 수립하고 사업화 가능성을 사전에 검증할 수 있도록 지원한다.

박호형 특허청 산업재산정책국장은 "2019년 24조원이었던 지식재산서비스산업의 세계 시장 규모가 2030년 66조원으로 세 배 가까이 커질 것으로 예측되고 있다"면서 "MOU를 통해 우리나라 지식재산서비스 기업들이 디지털 기반의 서비스를 개발할 수 있는 환경을 조성하고 해외 시장에 진출하여 크게 성장할 수 있을 것으로 기대된다" 고 밝혔다.

김태창 네이버클라우드 사업총괄 전무는 "네이버클라우드는 경쟁력을 갖춘 국내 우수 중소기업과 동반 성장하고 시너지를 창출할 수 있도록 지원해 왔다"며 "이번 MOU 체결을 통해 네이버클라우드가 보유한 글로벌 수준의 인프라를 바탕으로 지식재산서비스 분야에 IT 기술을 접목해 국내 기업의 해외 진출을 적극 돕겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr