KDX골프가 공식 홈페이지(사진)를 새롭게 오픈했다.

"골프 브랜드와 제품 소개에 집중됐던 이미지에서 벗어나 다양한 정보 제공, 무료 렌탈 신청 기능 등으로 업그레이드를 했다"는 자랑이다. K-Spec(코리안 스펙) 안내와 제품 설명, 시타채 홈배송, 회사소개, 지점 소개의 구성이다. 한층 직관적으로 변화한 홈페이지 메뉴와 상세 페이지는 처음으로 방문한 고객이라도 누구나 간편하게 사용할 수 있다는 것이 장점이다.

새롭게 추가된 시타채 홈배송을 이용하려면 최신 드라이버인 DX-505P와 KDX-Ti21를 클릭 한번으로 무료 렌탈을 할 수 있다. KDX골프는 "리뉴얼된 홈페이지에서는 쉽게 제품에 대해 알 수 있다"며 "가까운 지점을 찾아 구매할 수 있도록 도와준다"고 했다. KDX골프는 최근 본사를 경기도 용인 동천역으로 확장 이전했다. 코로나19 상황에서도 사업 성장을 이어가고 있다.