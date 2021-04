속보[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 이재용 삼성 부회장의 사면 요청과 관련, "현재로서는 검토 계획이 없다"고 밝혔다.

청와대 핵심 관계자는 27일 오후 춘추관에서 기자들과 만나 "현재까지 (사면이) 검토된 바가 없으며, 현재로서도 검토할 계획이 없다"며 이같이 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr