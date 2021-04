국민의당, 국민의힘과 합당 결정… "원칙 있는 통합 추진하겠다"

전당원 설문조사 진행할 것… 당명, 시기 등은 주호영과 논의

[아시아경제 박준이 기자] 국민의당이 국민의힘과 합당을 추진하기로 최종 결정했다.

국민의당은 27일 여의도 당사에서 비공개 최고위원회의를 갖고 국민의힘과의 합당 여부를 논의한 끝에 국민의힘과의 합당을 추진하자는 데 뜻을 모았다.

안철수 국민의당 대표는 이날 최고위가 끝난 후 기자들과 만나 "원칙 있는 통합을 추진하자는데 최고위원들이 뜻을 같이 했다"며 "그동안 수렴된 당원들의 뜻과 최고위에서 논의된 내용을 바탕으로 주호영 국민의힘 당대표 권한대행을 만나서 의논하겠다"고 밝혔다.

그는 합당 추진 과정에서 전 당원을 대상으로 한 설문조사를 진행할 거라고 설명했다. 안 대표는 "통합 과정에서 전 당원 투표 또는 여론조사가 필요할 것"이라며 "진행 과정 중에 저희 당 자체적으로 진행할 수 있다"고 말했다.

당명, 논의 시기 등 세부적인 내용에 대해선 "주 권한대행과 만나서 논의하겠다"고 밝혔다.

또 '당내 여론이 어느 쪽으로 기울었나'는 질문에 대해 "지금까지 중도 실용 노선을 계속 추구해왔고 정권 교체를 위해서 반드시 필요하다고 생각한 혁신들이 있다"며 "우리가 소중하게 생각하는 혁신의 다섯가지 키워드는 '유능, 도덕, 공정, 국민통합, 청년을 위한 미래'다"라고 설명했다.

