지인 수사 편의 대가로 6000만원 '꿀꺽'… 현직 경찰관 징역 5년

[아시아경제 조성필 기자] 지인의 수사 편의를 봐주고 뇌물로 수천만원을 받은 혐의로 기소된 현직 경찰관이 1심에서 중형을 선고받았다.

27일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의22부(부장판사 양철한)는 특정범죄가중법상 뇌물 혐의로 재판에 넘겨진 서울의 한 경찰서 소속 A 경위에게 징역 5년과 벌금 6000만원을 선고했다. A 경위에게 뇌물을 공여한 혐의로 함께 기소된 B씨에겐 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다. 재판부는 A 경위에 대해 "경찰수사와 직무집행의 공정성과 불가매수성에 대한 공공 신뢰를 훼손시켜 비난가능성이 높다"고 양형 이유를 밝혔다.

A 경위는 2019년 8월 지인 B씨가 소속 경찰서 수사과에서 수사를 받게 되자 담당 경찰관들에게 부탁해 수사 편의를 제공하고, 이듬해 2월 그 대가로 1000만원권 수표 6장을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 B씨는 이혼소송에 제출한 불륜 증거를 수집하기 위해 남편의 주거지와 차량 등에 녹음기와 위치추적기(GPS)를 설치한 혐의로 경찰 수사를 받고 있었다. A 경위는 이 과정에서 자신의 후배들이자 사건 담당 경찰관들에게 "B씨와 잘 아는 사이니 잘 처리해달라"고 부탁하거나 출석일자를 조율해준 것으로 조사됐다.

A 경위는 법정에서 "B씨 부탁으로 1000만원권 자기앞수표 6매를 받아 현금으로 바꾼 뒤 반환했다"는 취지로 항변했다. 재판부는 하지만 A 경위가 수표 환전에 관여한 사람들에게 수사과정에서 허위진술을 부탁한 점 등을 근거로 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 "A 경위는 관련자들에게 허위진술을 부탁하거나 물적 증거를 은닉하려고 하는 등 자신의 범행을 은폐하려고 했던 점 등을 고려하면 엄중한 처벌이 불가피하다"고 질타했다.

재판부는 B씨에 대해서도 "형사사건 진행과 처분에 대한 구체적 기대를 갖고 A 경위에 거액의 금원을 교부한 행위는 경찰공무원의 직무집행 공정성과 이에 대한 사회적 신뢰를 훼손시키는 행위로서 그 죄질이 좋지 않다"고 지적했다. 다만 "B씨가 이혼소송 과정에서 남편의 불륜 여부를 확인하려다 오히려 고소를 당하게 됐고 정신적으로 힘든 상태에서 이 사건 범행에 이르게 된 점 등을 참작했다"고 판시했다.

