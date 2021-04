"눈 마주쳐서"라더니…먼저 뚫어지게 쳐다보고 무차별 폭행한 20대

[아시아경제 김봉주 기자] 자신과 눈이 마주쳤다는 이유로 70대 노인을 무차별 폭행한 20대 남성의 영상이 공개됐다.

26일 MBC '뉴스데스크'는 지난 22일 오후 서울 마포구의 한 아파트 1층 현관에서 발생한 폭행 사건 당시 폐쇄회로(CC)TV 영상을 입수했다고 보도했다.

MBC가 입수한 영상을 살펴보니, 실제 노인을 먼저 뚫어져라 쳐다본 건 가해자였다.

엘리베이터가 멈추고 문이 열리자, 노인이 고개를 살짝 숙인 채 엘리베이터에서 빠져나와 걸어나갔다.

그러자 턱에 마스크를 걸친 남성이 노인을 뚫어져라 쳐다봤다. 키 180㎝가 넘는 건장한 체격의 남성이었다.

이 남성은 아예 노인을 향해 몸을 돌리고 엘리베이터에 타지도 않았다.

남성은 그대로 아파트 엘리베이터에서부터 현관까지 노인을 따라가 무차별적인 폭행을 가했다.

얼굴과 머리, 팔뼈가 부러졌고 나흘이 지난 지금까지 코와 귀에서 피가 멈추지 않고 있는 것으로 전해졌다.

노인은 얼굴 골절이 너무 심해 간신히 단어 정도만 말할 수 있는 상태다.

피해자 가족은 "피가 얼마나 났는지 얼굴이 엉망. 엉망 정도가 아니다"라면서 "밟았다더라. 눕혀놓고 머리만 밟아서 귓속까지 피가 흐르고 난리다"라고 호소했다.

MBC에 따르면, 주민들은 가해자의 이런 위협적인 행동이 처음이 아니라고 입을 모았다.

택배 기사가 초인종을 누르자 흉기를 들고 나오거나, 주민들에게 이유 없이 욕설을 하기도 했다.

한 택배 기사는 "(동료가) 벨을 눌렀더니 이 가해자가 '누군가 나를 위협한다'는 식으로 말하면서 흉기를 들고 나왔다. 식칼을"이라며 "예전에 했던 그 분은 무서워서 계단으로 막 도망쳤다"라고 말했다 .

한 주민은 "층계에서 올라가고 있었을 때 뭐라고 욕을 하시더라고요. 그래서 네? 뭐라고 하시길래. 무서우니까 올라갔다"라고 말했다.

직접 폭행을 본 목격자들은 가해자를 또 만나게 될까 두려움에 떨고 있는 상황이다.

범행 당시 가해자는 음주나 마약 투약 상태는 아니었던 것으로 조사됐다.

피해자 측은 경찰에 신변보호를 요청했고, 경찰은 중상해 혐의로 구속된 피의자에게 '살인미수' 혐의를 적용할 수 있을지 검토하고 있다.

