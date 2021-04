[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 26일 오전 구청장실에서 씨씨에이로부터 비말차단마스크 3만매를 전달받았다.

씨씨에이는 김포시 통진읍에 소재한 마스크 제조업체로 다양한 지역사회 공헌활동을 펼치고 있다.

이날 기부받은 마스크는 총 3만 매로, 지역내 취약계층에게 고루 배부될 예정이다.

채현일 구청장은 “마스크 기부로 지역사회를 향한 따스한 마음을 나눠주신 모든 관계자분들께 진심으로 감사드리며, 구민분들과 함께 코로나 위기 하루빨리 극복하기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

