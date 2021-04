[아시아경제 이관주 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 이디티 이디티 215090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,045 전일대비 110 등락률 -9.52% 거래량 6,706,546 전일가 1,155 2021.04.26 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [특징주] 이디티·이아이디 등 러시아백신 관련주, 백신 지자체 자율 선정 소식에 강세이디티, 60억원 규모 유상증자 결정 close 에 대해 공시번복에 따라 불성실공시법인지정을 26일 예고했다. 결정시한은 다음 달 21일이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr