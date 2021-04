[아시아경제 유제훈 기자] 중국의 국영 전력회사인 싼샤총공사의 자회사 중국싼샤신에너지집단이 올해 중국 내 최대 기업공개(IPO) 대어가 될 것이란 전망이 나왔다.

26일 블룸버그 통신에 따르면 중국싼샤신에너지집단은 최근 중국 상하이증권거래소에 제출한 서류에서 IPO를 통해 총 85억7000만주를 발행할 계획이라고 밝혔다.

이에 앞서 싼샤신에너지집단은 지난해 IPO를 통해 38억5000만 달러(약 4조3000억원)을 조달하겠다고 밝힌 바 있다. 블룸버그 통신은 이같은 IPO 계획이 예정대로 진행될 경우, 지난 1월 천능전지그룹이 상장하면서 세운 기록(6억9700만달러)을 뛰어넘을 것으로 예측했다.

