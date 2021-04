송파쌤(SSEM) 미래교육센터 강사 양성

창의 융복합 인재양성 위한 ‘AI코딩’ 분야

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 창의 융복합 인재양성과 올바른 학습문화 조성을 위한 '송파쌤(SSEM) 미래교육센터 강사양성 과정' 참여자를 4월26일부터 5월3일까지 모집한다.

그동안 구는 4차 산업혁명시대 핵심역량강화를 위해 전국 최초로 자체 코딩 교재를 만들고 구민 강사를 양성해 송파쌤 미래교육센터의 독자적인 교육 커리큘럼을 개발해 왔다.

그 첫걸음으로 지난 3월 송파쌤 AI스쿨 강사양성 1기 교육을 진행해 성공적으로 마무리했다.

이번 강사양성 2기 과정은 총 8명을 대상으로 진행, 참여자들은 AI코딩분야의 체계적이고 전문적인 교육을 듣게 된다. 스크래치 기반의 블록코딩 등 강사로서 필요한 기본이론과 실습 및 교수법에 대해 실무적이고 이해하기 쉽게 마련됐다.

교육은 지난해 7월 개소한 송파쌤 미래교육센터 마천(5관)에서 진행되며, 8일 동안 총 24시간의 교육수강 후 별도의 테스트를 통해 최종 수료하게 된다.

수료자는 송파쌤 인물도서로 위촉되며, 송파쌤 미래교육센터에서 강사로서 활동기회도 제공할 계획이다.

이번 사업을 통해 지역내 우수한 지역인재를 적극적으로 발굴해 미래교육에 대한 지역 주민의 학습욕구를 충족시키고 양질의 교육을 받은 구민이 지역 청소년에게 미래교육 지식을 공유해 행복 교육도시 송파를 만드는데 기여할 것으로 기대된다.

교육 참여를 희망하는 주민은 구 홈페이지 및 송파쌤 교육포털에 게시돼 있는 모집공고에 있는 서식을 작성해 우편 또는 이메일(edu2360@songpa.go.kr)로 신청서를 제출하면 된다.

박성수 송파구청장은 “많은 주민들이 송파쌤 미래교육센터 강사양성 과정에 참여해 지역의 미래교육 성장의 기반이 될 것으로 기대한다”며 ”이번 강사양성 과정을 통해 참여자의 전문성과 교수역량을 강화, 나아가 송파쌤 미래교육센터 강사로 배치해 지속적으로 맞춤형 교육활동을 할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr