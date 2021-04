하나카드, LG유플러스와 업무협약 체결…"전용 제휴카드 출시"

유샵(U+Shop) 전용 제휴카드 출시 예정

유샵 전용 제휴팩에 '하나머니' 추가

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 LG유플러스와 함께 디지털 사업 협력을 위한 전략적 업무 협약을 지난 23일 체결했다고 26일 밝혔다.

양사는 이번 업무협약으로 하나카드를 비롯한 하나은행·하나금융투자 등 하나금융그룹 각 계열사의 금융상품과 LG유플러스의 공식 온라인몰 유샵(U+Shop)의 서비스 제휴를 통해 디지털 기반의 차별화된 상품 개발과 마케팅을 공동 진행하기로 했다. 특히 이번 제휴는 상업자 표시 신용카드(PLCC)보다 확장된 국내 최초 PLFP(Private Label Financial Package) 개념으로 단순 상품 제휴를 넘어 양사간 금융서비스 제휴를 통해 다양한 서비스를 개발·제공할 예정이다.

이번 협약을 통해 하나카드와 LG유플러스는 ▲유샵 전용 제휴카드 'U+패밀리 하나카드(가칭, 5월 3일 출시 예정)' 출시 ▲유샵 전용 제휴팩에 하나머니 제휴처를 신규로 추가해 제휴 혜택은 물론, 고객의 제휴처 선택권을 확대할 예정이다.

또 상반기 내 하나은행과 전용 제휴 적금 상품 출시, 하나금융투자의 주식·펀드 상품과 통신을 연계한 서비스 출시 등이 예정돼 있다.

김성주 하나카드 디지털글로벌그룹장(전무)은 "디지털 시장을 선도하기 위해 타사업군과 활발한 협업을 진행 중"이라며 "이번 MOU를 통해 손님께 최대의 혜택을 선사할 수 있는 손님 중심의 서비스 제공에 초점을 맞춘 디지털 상품을 준비해 나아가겠다"라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr