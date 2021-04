[종합]與 연일 '김어준 지키기'...우원식 "당이 나서 지켜줘야"

[아시아경제 김소영 기자] 더불어민주당 당권주자 우원식 후보는 25일 방송인 김어준씨가 진행하는 TBS 라디오 방송의 폐지 가능성에 대해 "당 대표가 되면 별도의 팀을 만들어 이 문제에 대응하겠다"고 밝혔다.

이날 우 후보는 당원들과 함께한 유튜브 토론회에서 국민의힘이 제기한 김 의 출연료 의혹과 관련해 "이명박·박근혜 정부와 같은 수법의 언론탄압"이라고 거세게 비판했다.

그는 "TBS의 '김어준의 뉴스공장'은 그나마 진실을 이야기하는 언론이다. 우리 당이 지켜주지 않으면 언론의 자유가 후퇴할 수 있다"고 강조했다.

이날 토론회에 참석한 김용민 최고위원 후보도 "기득권과 최전선에서 싸우는 게 바로 '김어준의 뉴스공장'"이라며 "당에서 적극적으로 싸워야 한다. 이것은 김어준 개인을 지키는 것이 아니라 기득권과 싸우는 동지와의 연대"라고 말했다.

국회 법제사법위원회 소속인 김 후보는 최근 있었던 감사원의 TBS 방문에 대해 "법사위에서 문제를 제기할 수 있다. 이미 감사원에 자료요청을 많이 해놓았다"며 "도저히 넘어갈 수 없는 사안"이라는 입장을 밝혔다.

또 추미애 전 법무장관은 지난 23일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "뉴스공장이 정치적으로 편향된 것이 아니라 다른 언론이 상업주의에 너무 빠져있는 것이 문제"라고 지적했다. 그는 "외눈으로 보도하는 언론들이 시민 외에 눈치 볼 필요 없이 양 눈으로 보도하는 뉴스공장을 타박하는 것은 잘못"이라고 지적했다.

같은 날 안민석 민주당 의원도 페이스북을 통해 "최근 김어준이 몰매를 맞고 있는데 거뜬히 감당할 김어준이다. TBS는 청취율을 15배로 높인 진행자에 대한 신의를 지켜야 할 것"이라며 "(김 씨의) 앞날에 신의 은총이 함께하길 바란다. 힘내라"고 응원했다.

정청래 민주당 의원 역시 지난 22일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "김어준 귀한 줄 알아야 한다. 김어준의 천재성 때문에 마이너 방송에 불과한 TBS 뉴스공장에 청취자들이 열광하는 것이 아닌가"라면서 "청취율 1위가 증명하지 않는가. 라디오 방송역사의 신기원"이라고 호평했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr