[e공시 눈에 띄네]코스피-23일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 9,970 전일대비 100 등락률 +1.01% 거래량 1,308,716 전일가 9,870 2021.04.23 15:30 장중(20분지연) close =미래에셋캐피탈이 결성하는 미래에셋LG전자신성장투자조합1호에 450억원 출자

◆ 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 42,350 전일대비 1,050 등락률 +2.54% 거래량 762,646 전일가 41,300 2021.04.23 15:30 장중(20분지연) close =1조원 규모 단기차입금 증가 결정

◆ 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 42,900 전일대비 900 등락률 +2.14% 거래량 1,707,206 전일가 42,000 2021.04.23 15:30 장중(20분지연) close =하나금융투자에 대한 5000억원 규모 유상증자 참여 결정

◆ 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 66,800 전일대비 1,000 등락률 -1.47% 거래량 303,031 전일가 67,800 2021.04.23 15:30 장중(20분지연) close =1482억원 규모 가스운반선 2척 공급 계약 해지

◆ 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 29,050 전일대비 250 등락률 -0.85% 거래량 221,059 전일가 29,300 2021.04.23 15:30 장중(20분지연) close =1조4500억원 규모 단기차입금 증가 결정

