동대문구, 공동주택 승강기 자가발전장치 설치비 100만원 지원

15층 이상 공동주택 대상 1대 당 설치비 100만 원 지원…5월21일까지 신청... 승강기 1대 당 연 2897kWh 전력량 감축, 연간 온실가스 1톤 감축 효과

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 에너지 재활용과 전기요금 절감을 위해 공동주택승강기 자가발전장치 설치 지원사업을 시행한다.

‘승강기 자가발전장치’는 승강기가 오르거나 내릴 때 모터에서 발생하는 에너지를 사용가능한 전기로 바꿔주는 장치다.

장치 설치 시 승강기 1대 당 연간 2897kWh 전력량이 감축돼 승강기 소모 전력의 15~40% 에너지를 절감할 수 있다.

이를 통해 1대 당 월 3만~4만 원 공동전기료를 줄이고, 연간 온실가스 1톤을 감축, 어린 소나무 약 320그루를 식재한 효과를 낼 수 있다.

지원 대상은 15층 이상 공동주택으로 자가발전장치를 설치하면 10년 이상 사용이 가능해야 하며, 지원 한도는 1대 당 100만 원이다. 초과 비용은 약 10만 원 정도는 자부담이다.

지원을 원하는 공동주택은 입주자대표회의에서 의결 후 동대문구청 홈페이지에서 신청 관련 서류를 받아 작성, 5월21일까지 동대문구청 주택과를 방문하거나 이메일(close06@ddm.go.kr) 또는 우편(서울시 동대문구 천호대로 145 동대문구청 주택과)으로 서류를 제출하면 된다.

구는 국민주택 규모(85㎡) 이하 세대수가 많은 단지, 전체 세대 수가 많은 단지, 건물 층수가 높은 단지 등 순으로 우선순위에 따라 지원 대상을 선정한다.

유덕열 동대문구청장은 “승강기 자가발전장치를 설치하면 버려지는 에너지를 재활용하여 온실가스를 줄일 수 있을 뿐 아니라 전기요금도 아낄 수 있어 일석이조 효과”라며 “앞으로도 시대 흐름에 맞춘 친환경 정책을 추진, 환경을 살리고 주민들의 삶의 질을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr