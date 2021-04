현대차 사무직 노조, 26일 설립신고서 제출키로

[아시아경제 공병선 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,000 전일대비 5,000 등락률 -2.21% 거래량 1,202,196 전일가 226,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도딱! 말씀드립니다 현대-기아 공급사 선정! 최대 수혜 株 강한 반등코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전" close 그룹의 사무직 노조가 오는 26일 공식적으로 신고 절차를 밟기로 했다.

25일 업계에 따르면 현대차그룹의 사무직 직원들로 구성된 ‘현대자동차그룹 인재존중 사무연구직 노동조합’은 오는 26일 서울지방고용노동청에 노조 설립신고서를 제출할 계획인 것으로 전해졌다.

신고서 제출 후 3일 이내로 노조 설립 필증이 교부되면 현대차 사무직 노조는 정식으로 노조법상 권리를 행사할 수 있게 된다. 현재 사무직 노조 구성을 위해 개설된 네이버 밴드에는 4500여명이 모여 있다. 사무직 노조 가입 의사를 밝힌 직원은 500여명인 것으로 알려졌다.

집행부는 현대케피코, 현대제철, 기아 소속 직원들이 참여한 것으로 전해졌다. 먼저 회사별이 아닌 그룹 차원으로 노조를 설립한 후 규모가 커지면 지부 설립 등을 통해 조직 형태를 변경해 나간다는 게 사무직 노조의 계획이다.

현대차는 지난해 역대 최고 수준의 매출을 기록했지만 생산직 노조가 주축이 된 임금 단체협상에서 노사가 지난해보다 후퇴한 수준의 기본급과 성과급에 합의했다. 이에 사무직 직원 사이에선 불만의 목소리가 커진 상황이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr