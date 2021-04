경기교육청, 온라인 업무지원시스템 CI 공모

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 이달 26일부터 다음 달 21일까지 온라인 업무지원시스템 'e-DASAN현장지원'의 새로운 상징(CI)을 공모한다.

'e-DASAN현장지원'은 도내 교직원에게 교무학사, 행정, 일반 업무관련 통합검색, 질문ㆍ답변, 신규길라잡이 서비스를 제공하는 온라인 업무지원시스템으로 경기교육청은 2017년부터 운영해왔다.

이번 공모는 교직원 참여로 'e-DASAN현장지원'을 대표하는 상징을 발굴하고, 교직원의 'e-DASAN현장지원'시스템 이용을 활성화하기 위한 목적으로 도내 교직원이라면 누구나 참여 가능하다.

공모에는 ▲멋글씨(캘리그라피) ▲폰트 꾸미기 ▲기타(포스터, 로고 등) 방법으로 참여할 수 있다. 작품은 전자 형태로 가공ㆍ활용할 수 있어야 한다. 또 멋글씨는 참가자가 직접 작업한 것이어야 하고, 폰트 꾸미기의 경우 저작권 분쟁이 없는 무료 글꼴을 사용해야 한다.

공모 참가자는 기한 안에 작품과 신청서를 이메일(edasan@goe.go.kr)로 접수하면 된다.

공모 수상자는 최우수 1명, 우수 2명, 장려 5명 등 총 8명이다. 경기교육청은 서면심사와 전 직원이 참여하는 온라인 투표를 통해 오는 6월 최종 수상자를 발표한다.

김용호 경기교육청 학교지원과장은 "학교 현장의 다양한 아이디어가 모여 'e-DASAN현장지원'을 대표하는 상징이 선정 되길 기대한다"며 "앞으로도 'e-DASAN현장지원'이 학교 현장의 행정업무를 경감하고 학교 자율경영에 기여할 수 있도록 적극 지원해 나갈 것"이라고 전했다.

이번 공모와 관련한 자세한 사항은 'e-DASAN현장지원' 누리집(http://edasan.goe.go.kr)을 통해 확인할 수 있다.

