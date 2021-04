인도 북부 눈사태로 10명 사망·8명 실종… 빙하 붕괴 추정

[아시아경제 장효원 기자] 인도 북부에서 대규모 눈사태가 발생해 10여명이 사망하거나 실종된 것으로 전해졌다.

25일 외신에 따르면 지난 23일 오후 북부 우타라칸드주 중국 국경 인근 참몰리 지구에서 눈사태가 발생했다.

눈사태는 국경 지대 도로 건설 작업장과 인부 숙소 등을 덮쳤고 이 사고로 10명 이상이 목숨을 잃었고 8명이 실종됐다. 사고 당시 현장에는 약 430명이 작업하고 있었던 것으로 전해졌다.

현장에는 구조 헬기 4대를 비롯해 국가재난대응군 등이 파견됐고 작업 인부 등 384명이 구조됐다. 다만 구조된 이들 가운데 6명의 상태는 위중한 것으로 알려졌다.

여러 언론은 이번 사고가 빙하 붕괴로 인해 발생한 것으로 보인다고 보도했다. 참몰리 지구에서는 지난 2월에도 빙하 붕괴가 촉발한 것으로 추정되는 홍수가 발생, 200여명이 숨지기도 했다.

다만 일부 전문가들은 이번 눈사태와 빙하 붕괴가 직접 연관이 없다는 주장도 내놓고 있다.

