[포토]유덕열 동대문구청장, 유은혜 교육 부총리 등 참석 아동·청소년 보호 대책 간담회 개최

유덕열 동대문구청장이 23일 오후 서울시립아동상담치료센터에서 유은혜 사회부총리 겸 교육부장관, 보건복지부·경찰청·여성가족부 등 관련 부서 국장들과 함께 아동·청소년 보호관련 대책을 마련하는 간담회 가져

[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장이 23일 오후 서울시립아동상담치료센터에서 유은혜 사회부총리 겸 교육부장관, 보건복지부·경찰청·여성가족부 등 관련 부서 국장들과 함께 아동·청소년 보호관련 대책을 마련하는 간담회를 가졌다.

이번 간담회는 최근 불거진 아동학대 문제 해결을 위해 현장을 점검하고 전반적인 개선방안을 토론하기 위해 마련됐다.

특히 직접 현장에서 아동·청소년 보호 및 아동학대조사를 담당하는 관계자들이 함께 참석해 현장의 목소리를 전하는 특별한 시간을 가졌다 .

유덕열 동대문구청장은 “오늘 간담회에서 나온 좋은 의견들을 잘 경청해 구정에 반영, 관련부처 및 기관들과 협업을 통해 아동학대 방지를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr