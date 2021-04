[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 22일 지구의 날을 맞아 구내식당 '채식의 날' 운영과 경내 소등행사를 진행한다고 밝혔다.

춘추관을 포함한 청와대 경내 식당에는 중식으로 묵 비빔밥, 배추 된장국, 버섯 탕수, 과일샐러드, 양배추 피클, 김치 등 채식 반찬이 올라오며, 오후 8시부터 10분간 청와대 본관 내부·보안등·광장등의 소등이 진행된다.

이번 행사는 기후변화 대응과 개인이 시간과 비용을 크게 들이지 않고 탄소배출을 줄일 수 있는 방법의 일환으로 실시된다. 문재인 대통령은 지난 1월 기후적응 정상회의 모두 말씀에서 "일상 속에서 실천할 수 있는 작은 행동 규칙을 마련해 실천하는 것"이 탄소중립을 위한 방안이라고 강조한 바 있다.

청와대는 "앞으로도 생활 속에서 탄소배출을 줄이기 위한 노력을 계속해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

