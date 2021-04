김부겸 총리 내정자 "부동산 정책, 원칙 허물어선 안 돼"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리 내정자는 최근 '후퇴' 지적이 나오는 문재인 정부의 부동산 정책과 관련해 22일 "원칙에 관한 부분은 허물어선 안 된다"고 말했다.

김 내정자는 이날 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원 출근길에 취재진을 만나 부동산 정책 변화에 대한 생각을 묻는 질문에 "지금 답변할 순 없지만 청문회 과정에서 질의가 나오면 정부의 의지를 밝히겠다"며 이같이 말했다. 다만 본인이 언급한 '정부의 의지'가 정책 변화 방향인지를 묻는 추가 질문에는 "그렇게 미리 단정할 수 없다"고 말을 아꼈다.

김 내정자는 "(부동산 정책의) 미세조정은 필요하다는 것이 당(더불어민주당)쪽 입장이고, (정책을) 집행하는 홍남기 국무총리 직무대행 겸 경제부총리를 비롯한 경제쪽 책임자들은 '정책이란 것은 신중하게 진행돼야 한다'고 생각한다"고 덧붙였다. 양쪽 입장을 고려해 추후 국회 인사청문회에서 본인의 뜻을 밝히겠다는 것으로 보인다.

한편 차기 국무총리에 대구 출신의 김 내정자가 지명되면서 야권을 중심으로 이명박·박근혜 전 대통령에 대한 사면 기대감도 커지는 상황이다. 이에 대해 김 내정자는 "그분(야권 인사)들은 쭉 이 문제를 제기해왔으니 이번 계기에 한 단계 진전된 답변을 듣고 싶어할 것"이라면서도 "문재인 대통령의 판단에 맡기는 것이 맞다고 생각한다"고 말했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr