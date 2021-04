[아시아경제 부애리 기자] 넥슨의 지주사인 NXC가 해외 모빌리티 관련 회사에 투자했다.

NXC는 'FGX 모빌리티'에 942억원을 투자했다고 21일 공시했다. 이번 투자로 NXC는 FGX 모빌리티의 지분 99.05%를 취득했다. 취득 예정일은 오는 6월30일이다.

공시에 따르면 FGX 모빌리티는 조세회피처로 잘 알려진 '케이먼 군도'에 본사가 위치해 있는 것 외엔 정보가 많지 않은 회사다.

NXC는 투자 목적에 대해 "국외 모빌리티 기술 보유 법인에 간접 투자를 통한 투자수익 확보 차원"이라고 설명했다.

한편 NXC는 게임사와 관련 없는 회사에도 여러 차례 투자를 진행했다. 유럽의 유명 유모차 브랜드 '스토케'에 투자했고, 이탈리아 사료업체 '세레레'를 인수하기도 했다.

